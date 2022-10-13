دوخة: “جمهور السياربي سند لنا وسنسعده بالتأهل”

عبر حارس شباب بلوزداد. عزدين دوخة. عن جاهزية فريقه. للقاء العودة ضد دجوليبا. برسم إياب الدور الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وفي بث مباشر عبر صفحة شباب بلوزداد الرسمية على الفايسبوك، اليوم الخميس، صرح دوخة:”التحضيرات تُجرى في ظروف جيدة، واللاعبون جاهزون للقاء العودة ضد دجوليبا”.

وأضاف المتحدث:”هدف لقاء الذهاب سيعطينا دافع لبذل المزيد من المجهودات لتحقيق التأهل في لقاء العودة”.

وتابع المتحدث ذاته:”اللاعبون واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإن شاء الله سنحقق التأهل غدا”.

كما أكد دوخة، على عزم اللاعبون تلقي الدعم من الجمهور البلوزدادي بالقول:ننتظر جمهور كبير غدا، والذي سيكون سندا لنا، وان شاء الله سنسعدهم بالتأهل للدور القادم في رابطة الأبطال”.

يجدر للإشارة، سيواجه غدا السياربي دجوليبا المالي، برسم العودة للقاء الدور الثاني لرابطة الأبطال، بملعب 8 ماي بسطسف على الساعة الـ19.30.