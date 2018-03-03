دوخة :”حمل ألوان العالمي حُلم أي لاعب”

دوخة مع أحد

كشف الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، بأنه سيكون مُهتما كثيرا بالإنتقال لنادي “النصر”، في حالة تلقيه عرضا من هذا الأخير.

وتحدث الحارس المُتألق مع نادي “أُحد” في تصريحات لأحد القنوات السعودية :”اللعب لصالح العالمي حُلم لأي لاعب، إنه فريق كبير”.

وأضاف :”حاليا أنا مُركز على إنهاء الموسم مع فريقي وسأحاول قيادته لضمان البقاء في القسم الممتاز وبعدها سأقرر مُستقبلي الإحترافي”.

ويتواجد دوخة و”أُحد” في المركز ماقبل الأخير “لدوري جميل” مما يجعلهم أبرز المُرشحين للسقوط قبل أربع مُباريات عن نهاية الموسم.