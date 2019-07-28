دوخة: “خرجنا من أزمة دامت قرابة 30 سنة”

إعتبر حارس المنتخب الوطني، عز الدين دوخة، أن التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، أخرج كرة القدم الجزائرية، من أزمة دامت قرابة 30 سنة.

وصرح دوخة، لتلفزيون “النهار”، خلال تكريمه بولاية شلف: “كل اللاعبين تابعو ما يحدث في الجزائر، وكنا نقول أن الشعب الجزائري بحاجة لأن يفرح بكأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “الشعب كان بحاجة للخروج من أزمة دامت 30 سنة، أين كنا نشارك في كأس أمم إفريقيا من أجل المشاركة فقط”.

وتابع: “كل جمعة، كان الشعب الجزائري يخرج للمطالبة بالتغيير، ونحن استجبنا لهذا النداء، وهذه الخرجة، أعطت نكهة أخرى لهذا التتويج”.

وختم عز الدين دوخة: “هذه الكأس أعطت صورة أخرى عن الجزائر الحرة المستقلة، والحمد لله، أن الجزائر تعيش اليوم أحلى وأزها أيامها”.