دوخة: “سنفتح مشروع مع مولودية الجزائر لتطوير حراس المرمى”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب حراس المرمى، عز الدين دوخة، عن مشروعه مع إدارة مولودية الجزائر، الخاص بحراس المرمى.
وقال دوخة، في حوار للصفحة الرسمية للمولودية: “مستوى حراس مرمى مولودية الجزائر جيد، سواء قندوز، رمضان، أو ماتياس”.
كما أضاف: “سنفتح مشروع مع مولودية الجزائر، لتطوير حراس المرمى من الفريق الأول إلى الفئات الشبانية للنادي”.
وتابع عز الدين دوخة: “سأعمل على توظيف خبرتي، وتجربتي كحارس مرمى سابق، بالإضافة للشهادات التدريبية التي تحصلت عليها لفائدة المولودية”.
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