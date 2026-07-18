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الرياضة

دوخة: “سنفتح مشروع مع مولودية الجزائر لتطوير حراس المرمى”

بقلم كريم تيغرمت
دوخة: “سنفتح مشروع مع مولودية الجزائر لتطوير حراس المرمى”
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كشف مدرب حراس المرمى، عز الدين دوخة، عن مشروعه مع إدارة مولودية الجزائر، الخاص بحراس المرمى. 

وقال دوخة، في حوار للصفحة الرسمية للمولودية: “مستوى حراس مرمى مولودية الجزائر جيد، سواء قندوز، رمضان، أو ماتياس”.

كما أضاف: “سنفتح مشروع مع مولودية الجزائر، لتطوير حراس المرمى من الفريق الأول إلى الفئات الشبانية للنادي”.

وتابع عز الدين دوخة: “سأعمل على توظيف خبرتي، وتجربتي كحارس مرمى سابق، بالإضافة للشهادات التدريبية التي تحصلت عليها لفائدة المولودية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KWhZm
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