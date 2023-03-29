 دوخة :” سنواجه الترجي التونسي من أجل الفوز لا غير”

كشف حارس شباب بلوزداد عز الدين دوخة أن رفقائه جاهزون لمواجهة الترجي التونسي في مباراة الإياب من منافسة رابطة الأبطال.

وقال عز الدين دوخة في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق البلوزدادي “الأهم لا توجد إصابات، و التحضير كانت جيدة بملعب براقي نيلسون مانديلا”.

كما أضاف دوخة “سنسافر إلى تونس من أجل الفوز لا غير لحصد المرتبة الأولى والتحضير جيّدا للدور الربع النهائي بمعنويات مرتفعة”.

إلى جانب ذلكن قال ميلود ربيعي في تصريحه هو الأخر :”حضرنا لمباراة الترجي قبل التنقل إلى تونس، جاهزون و سنلعب المباراة من أجل الفوز و تصدر المجموعة”.

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