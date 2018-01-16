دوخة: “سوداني الأحق بالكرة الذهبية”

دافع عز الدين دوخة حارس مرمى نادي أحد السعودي، عن هلال سوداني مؤكدا أنه الأحق بجائزة الكرة الذهبية التي توّج بها فوزي غولام مدافع نابولي.

وقد نشر الحارس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “غولام أخي وصديقي، لكن سوداني الأحق بالتتويج”.

وأضاف: “في 2017، سوداني ثاني أفضل هدّاف، وأفضل لاعب في كرواتيا، وثاني أفضل هدّاف في المنتخب بعد سليماني”.

وتابع: “بالله عليكم ألا يكفي هذا لكي يتوج بالكرة الذهبية؟، عذرا هلال فلن تتوج بها أبدا”.