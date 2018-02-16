عاجل

دوخة: ” ضيعنا التأهل إلى المونديال بسبب تغيير المدربين”

الرياضة
  • -
  • 0
دوخة: ” ضيعنا التأهل إلى المونديال بسبب تغيير المدربين”
بقلم يونس رزيق

إنتقد الحارس الجزائري لفريق أحد السعودي “عز الدين دوخة” سياسة الفاف المنتهجة في الآونة الأخيرة بسبب تغيير المدربين في الفترة الاخيرة.

وأجرى “دوخة” حوارا مطولا مع صحيفة “الرياضية” السعودية تحدث فيه عن السبب الحقيقي الذي أدى لعدم تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا.

وقال: “شاركت في التصفيات الأولية لنهائيات كاس العالم وأعتقد أن المشكلة هي في عدم الإستقرار وتغيير المدربين”

وأضاف: “حتى بعد تغيير رئيس الإتحاد الجزائري، ومابين رئيسي الإتحاد الأول والثاني تم تغيير5 مدربين وهو أمر سلبي ولا يصب تماما في مصلحة المنتخب.”

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital