دوخة: ” ضيعنا التأهل إلى المونديال بسبب تغيير المدربين”

إنتقد الحارس الجزائري لفريق أحد السعودي “عز الدين دوخة” سياسة الفاف المنتهجة في الآونة الأخيرة بسبب تغيير المدربين في الفترة الاخيرة.

وأجرى “دوخة” حوارا مطولا مع صحيفة “الرياضية” السعودية تحدث فيه عن السبب الحقيقي الذي أدى لعدم تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا.

وقال: “شاركت في التصفيات الأولية لنهائيات كاس العالم وأعتقد أن المشكلة هي في عدم الإستقرار وتغيير المدربين”

وأضاف: “حتى بعد تغيير رئيس الإتحاد الجزائري، ومابين رئيسي الإتحاد الأول والثاني تم تغيير5 مدربين وهو أمر سلبي ولا يصب تماما في مصلحة المنتخب.”