دوخة: “لا نريد إنهاء البطولة العربية بصفر نقطة”

شدد حامي عرين شباب بلوزداد، عز الدين دوخة، على ضرورة الفوز في لقاء الكويت الكويتي، بالرغم من أنه شكلي، بعد إقصاء الفريق رسميا من البطولة العربية.

وأبرز دوخة، في الندوة الصحفية الخاصة بالمواجهة المرتقبة هذا الخميس، والتي نشطها رفقة المدرب فندنبروك، بأن الجميع غير راض على الإقصاء المبكر، مضيفا: “المباراة الأولى دائما مهمة في دور المجموعات.. لما تخسرها ستتقلص حظوظك في التأهل”.

وأضاف ذات المتحدث: “أقصينا من الدورة لكن مباراة الكويت الكويتي، نعتبرها بمثابتة رد الاعتبار، وسنلعبها بنية الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

وختم حارس الشباب: “نعلم أن الفوز لن يساعدنا في التأهل للدور القادم، لكننا سنحاول تفادي الخروج بصفر نقطة”.