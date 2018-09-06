دوخة:” لا يهم من يلعب لأن مصلحة المنتخب فوق الجميع”

أكد الحارس الدولي عز الدين دوخة أن التنافس على المشاركة الأساسية في مباراة غامبيا، تصب في مصلحة المنتخب الوطني الجزائري.

وتحدث “دوخة” خلال المنطقة المختلطة التي نشطها أمم القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين اليوم الخميس قائلا:

“في المنتخب الوطني لا يهم من يكون أساسي لأن مصلحة المنتخب الوطني أهم من المصلحة الشخصية”

وأضاف: ” المباراة ستكون صعبة خارج القواعد، وفي ظروف جد صعبة.. لكن لا يجب أن نتحجج بهذه الظروف لأن كل لاعب يملك 20 مباراة دولية على الأقل”

وأضاف:”في السنوات الماضية تراجع مستوى الخضر، وحتى الشعب الجزائري فقد الثفة لكن مع الطاقم الفني الجديد سنستعيد ثقة الجمهور”.