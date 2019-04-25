دوخة: ” مجموعتنا ليست سهلة لكننا سنذهب بعيدا في البطولة الإفريقية”

الرياضة
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دوخة: ” مجموعتنا ليست سهلة لكننا سنذهب بعيدا في البطولة الإفريقية”
بقلم يونس رزيق

رفض الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة وصف المجموعة التي يتواجد فيها الخضر رفقة كل من تنزانيا، كينيا والسنغال بالسهلة.

وتحدث دوخة عن حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى الدور الثاني من خلال تصريح أجراه مع قناة السعودية الرياضية قائلا:

” لا يمكن وصف المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الوطني خلال نهائيات كاس أمم إفريقيا بالسهلة، لأن في المنافسة الإفريقية لا يوجد أي منتخب سهلن وسنعمل المستحيل من أجل الفوز في أول مباراة في المجموعة وإن شاء الله التأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيدا في كاس إفريقيا”.


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