عاجل

دوخة: “نتمنى إفتتاح أكاديميات أخرى بباقي مناطق الوطن”

الرياضة
  • -
  • 0
دوخة: “نتمنى إفتتاح أكاديميات أخرى بباقي مناطق الوطن”
بقلم كريم.تيغرمت

بارك الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، إفتتاح أول أكاديمية “للفاف”، بمدينة خميس مليانة، مبديا أمله في افتتاح أكاديمات أخرى بباقي مناطق الوطن.

وصرح عز الدين دوخة، لموقع “الفاف”: “الإنطلاقة كانت بأكاديمية في خميس مليانة، نتمنى افتتاح أكاديميات أخرى بباقي مناطق الوطن، لتأطير اللاعبين الشبان”.

وأضاف حارس نادي الرائد السعودي: “الأكاديمية ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية والمواهب الشبانية الجزائرية”.

وتابع عز الدين دوخة: “كل هذا يصب في مصلحة المواهب الكروية الشبانية، والرياضة الجزائرية بصفة عامة”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740936

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com