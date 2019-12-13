دوخة: “نتمنى إفتتاح أكاديميات أخرى بباقي مناطق الوطن”

بارك الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، إفتتاح أول أكاديمية “للفاف”، بمدينة خميس مليانة، مبديا أمله في افتتاح أكاديمات أخرى بباقي مناطق الوطن.

وصرح عز الدين دوخة، لموقع “الفاف”: “الإنطلاقة كانت بأكاديمية في خميس مليانة، نتمنى افتتاح أكاديميات أخرى بباقي مناطق الوطن، لتأطير اللاعبين الشبان”.

وأضاف حارس نادي الرائد السعودي: “الأكاديمية ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية والمواهب الشبانية الجزائرية”.

وتابع عز الدين دوخة: “كل هذا يصب في مصلحة المواهب الكروية الشبانية، والرياضة الجزائرية بصفة عامة”