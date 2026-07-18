دوخة: “نلعب على ثلاث جبهات وسنعمل المستحيل لتقديم أفضل موسم”

أكد مدرب حراس مرمى مولودية الجزائر، عز الدين دوخة، بأن الفريق يسنافس على ثلاثة جبهات الموسم المقبل، مبرزا إدراكه بحلم الأنصار في التتويج برابطة أبطال إفريقيا.

وصرح دوخة، في حوار للصفحة الرسمية للمولودية: “مولودية الجزائر، تملك أكبر قاعدة جماهيرية في الجزائر، وأنصارها معروفيين”.

كما أضاف: “سنعمل من أجل محافظة المولودية على لقب البطولة، بالإضافة للسعي من أجل التتويج بكأس الجزائر، ورابطة أبطال إفريقيا

وتابع عز الدين دوخة: “أنصار المولودية يحلمون بالتتويج برابطة أبطال إفريقيا، ونحن سنعمل المسحيل لتقديم أفضل موسم باللعب على ثلاثة جبهات”.