دوخة: “هذه هي أهدافنا الأساسية في الموسم الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف حارس مرمى شباب بلوزداد، عز الدين دوخة، عن الأهداف الأساسية التي تم تسطيرها من إدارة الفريق للموسم الجديد.
وصرح دوخة، لتلفزيون “النهار”: “الإدارة سطرت اهداف الموسم الجديد مع المدرب الرئيسي، والتي يكون أولها الحفاظ على لقب البطولة للموسم الخامس على التوالي”.
كما أضاف: “الهدف الأكبر بالنسبة لنا في الموسم الجديد، هو رابطة أبطال افريقيا، أين نطمح لبلوغ الدور النصف نهائي، ولم لا النهائي”.
وتابع عز الدين دوخة: “هذا الموسم لعبنا 12 شهرا، ما جعل الارهاق يؤثر على لاعبينا في البطولة العربية، لكن الاهم هو أن المدرب أخذ فكرة عنة مستوى المجموعة”.
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