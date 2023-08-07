دوخة: “هذه هي أهدافنا الأساسية في الموسم الجديد”

كشف حارس مرمى شباب بلوزداد، عز الدين دوخة، عن الأهداف الأساسية التي تم تسطيرها من إدارة الفريق للموسم الجديد.

وصرح دوخة، لتلفزيون “النهار”: “الإدارة سطرت اهداف الموسم الجديد مع المدرب الرئيسي، والتي يكون أولها الحفاظ على لقب البطولة للموسم الخامس على التوالي”.

كما أضاف: “الهدف الأكبر بالنسبة لنا في الموسم الجديد، هو رابطة أبطال افريقيا، أين نطمح لبلوغ الدور النصف نهائي، ولم لا النهائي”.

وتابع عز الدين دوخة: “هذا الموسم لعبنا 12 شهرا، ما جعل الارهاق يؤثر على لاعبينا في البطولة العربية، لكن الاهم هو أن المدرب أخذ فكرة عنة مستوى المجموعة”.