دوخة :”هكذا أقضي يومياتي الرمضانية في السعودية”

الرياضة
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دوخة :”هكذا أقضي يومياتي الرمضانية في السعودية”
بقلم إسماعيل عشاش

أجرى الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، حوارا مُطولا مع جريدة “الرياض” السعودية، تطرق فيه ليومياته خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال :”استيقظ من النوم قبل صلاة الظهر، وأحرص على قراءة القرآن الكريم، ثم الجلوس مع والدتي وشقيقتي والأولاد”.

وواصل :”وبعد صلاة العصر أذهب إلى السوق لشراء أغراض الإفطار والسحور، وأنا من عشاق الحلويات”.

واردف :”ولأول مرة أصوم رمضان بالسعودية، وهو مختلف بعض الشيء عن الجزائر، والأجمل بالسعودية القرب من الحرمين الشريفين”.

ليختم :”رمضان له طعم خاص بالسعودية”.

وعن أمانيه للأمة في هذا الشهر رّد :”الأمن والأمان لكل البلدان العربية وأن يرحم الشهداء في فلسطين وبورما ويخفف عليهم”.


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