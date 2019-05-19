دوخة :”هكذا أقضي يومياتي الرمضانية في السعودية”

أجرى الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، حوارا مُطولا مع جريدة “الرياض” السعودية، تطرق فيه ليومياته خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال :”استيقظ من النوم قبل صلاة الظهر، وأحرص على قراءة القرآن الكريم، ثم الجلوس مع والدتي وشقيقتي والأولاد”.

وواصل :”وبعد صلاة العصر أذهب إلى السوق لشراء أغراض الإفطار والسحور، وأنا من عشاق الحلويات”.

واردف :”ولأول مرة أصوم رمضان بالسعودية، وهو مختلف بعض الشيء عن الجزائر، والأجمل بالسعودية القرب من الحرمين الشريفين”.

ليختم :”رمضان له طعم خاص بالسعودية”.

وعن أمانيه للأمة في هذا الشهر رّد :”الأمن والأمان لكل البلدان العربية وأن يرحم الشهداء في فلسطين وبورما ويخفف عليهم”.