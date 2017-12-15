دوخة وعطال يهنئان أحسن لاعب في كرواتيا

هنأ الحارس عزالدين دوخة، والدولي الجزائري يوسف عطال، زميلهم في الخضر هلال سوداني لتتويجه كأحسن لاعب في كرواتيا.

ونشر عزالدين دوخة، صورة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، تجمعه بسوداني، معلقا عليها هلال سوداني أحسن لاعب في كرواتيا 2017.

من جانبه هنأ لاعب كورتري البلجيكي يوسف عطال، زميله سوداني عبر “تويتر”، حيث نشر صورة هذا الأخير معلقا “أحسنت أخي”.

يأتي هذا في وقت تهاطلت فيه التهاني على مهاجم المنتخب الجزائري العربي هلال سوداني، من معظم اللاعبين وناديه دينامو زغرب.