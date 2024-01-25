دوخة يبدي دعمه لبلماضي ويستذكر انجازاته مع الخضر

أبدى الحار الدولي الجزائري الأسبق، عز الدين دوخة، تضامنه الكبير مع الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد رحيل هذا الأخير من المنتخب.

ونشر دوخة عبر حسابه الشخصي على “فايس بوك”، رسالة لبلماضي، قال فيها: “شكرا جمال، شكرا أيها المدرب، والأخ الطيب، على كل ما قدمته للمنتخب، ولنا كلاعبين”.

كما أضاف: “تعلمنا منك الكثير في حقبتك، والحياة هكذا نجاح واخفاق، سعادة وفرح، ولكل بداية نهاية”.

وأردف: “لا ننكر ما قدمه هذا الرجل، كيف أحبه الصغير قبل الكبير، واتفق الجميع على احترامه، كان له الدور الكبير في تحقيق التاج الإفريقي 2019، وادخال الفرحة في بيت وقبل كل جزائري”.

وتابع: “توالت الإخفاقات مؤخرا، وكل واحد منا مسؤول عن ذلك، من بعض الصحافة، ومواقع التواصل اجتماعي”.

وختم عز الدين دوخة: “يجب التفكير في اصلاح أنفسنا، والبقاء وراء المنتخب الوطني، وبإذن الله سنقف مجددا، و نحن من عقد العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدو.. فاشهدو.. فاشهدوا”.