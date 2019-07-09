دوخة يتجاهل “الفيلة” ويُركز على هذه النقاط !!

تمنى حارس المنتخب الوطني الجزائري “عزالدين دوخة” أن يكون الخضر جاهزون يوم الخميس لمواجهة منتخب كوت ديفوار.

وقال “دوخة” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الثلاثاء بملعب “بترو سبورت”.

“الأكيد أن مباراة كوت ديفوار ستكون صعبة جدا وكل المباريات التي لعبناها لحد الآن سواءا في الدور الأول أو الثمن النهائي كانت صعبة”.

“كوت ديفوار لاتهمنا بالرغم من أنها تملك لاعبين ممتازين وإنما مايهمنا أكثر هو أن يكون منتخبنا على أتم الجاهزية يوم الخميس”.

“مايهمنا أيضا هو أن لا يتعرض لاعبونا للإصابة وإن شاء الله يكون الجميع على أتم الجاهزية”.