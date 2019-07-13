“دوخة” يتضامن مع “عطّال” في محنته

تضامن الدولي الجزائري “عز الدين دوخة” مع زميله في صفوف المنتخب الوطني “يوسف عطّال”، وهذا بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وتأسف حارس “الخضر” لما يعاني منه الظهير الأيمن الصاعد، مُطالبا إياه بتقبل الأمر لأنه قضاء وقدر، من الله عز وجل.

وظهر إبن الشلف في صورة رفقة نجم “نيس” الفرنسي وعلق عليها بالتالي :”قدّر الله وما شاء فعل”.

يُشار بأن “الكان 2019” إنتهت وبصفة رسمية بالنسبة لصاحب الـ23، لكونه يعاني من إصابة خطيرة على مُستوى الكتف.

وسيكون خريج مدرسة “شبيبة القبائل” بحاجة لفترة نقاهة طويلة، قبل العودة لأجواء المُنافسة الرسمية.