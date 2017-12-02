دوخة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى

نُقل الحارس الجزائري عزالدين دوخة إلى المُستشفى بعد مُباراة فريقه أُحد ضد القادسية في الجولة 12 من دوري المحترفين السعودي.

ونشر”تويتر” نادي أُحد، صورة لحارس النصرية السابق، وهو يرقد في المستشفى بعد نهاية اللقاء مؤكدا تعرض الأخير لوعكة صحية.

وأضاف النادي السعودي، أن الدولي الجزائري يتطلب بقاءه في المستشفى لمدة يوم على الأقل للتأكد من حالته الصحية.

وكان دوخة قد احتفل بالفوز المُحقق عبر صفحته الرسمية في “الإنستغرام” قبل أن يتعرض لوعكة صحية مُفاجئة.

وفاز أشبال المُدرب الجزائري نبيل نغيز بثنائية مقابل هدفا وحيد في اللقاء الذي جرى الخميس ليغادروا منطقة الخطر مؤقتا.