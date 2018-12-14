دوخة يتلقى رباعية كاملة أمام النصر السعودي

إنهزم الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، رفقة فريقه الرائد السعودي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة، بنادي النصر، لحساب الدوري السعودي.
وصرح دوخة، عقب هذا اللقاء، لقاناة “الدوري”: “توقعنا إنهاء المباراة بتعادل على الأقل، لكننا لم نطبق تعليمات المدرب، وتلقينا خسارة قاسية”.
وأضاف: “بالحديث عن الشوط لأول، الذي كان مهما بالنسبة لنا، خلال 42 دقيقة الأولى كان آداؤنا ممتازا، رغم تلقينا ضربة جزاء”.
وتابع: “لم أفهم مالذي حدث، في الثلاثة دقائق الأخيرة، أين تلقينا هدفين مباغتين، لم نكن ننتظر ذلك، وهذا ما أثر على آدائنا، وقضى على المباراة بشكل نهائي”.
تصريح لاعب نادي الرائد عز الدين دوخة :
النصر انتصر علينا في 4 دقائق.#النصر_الرائد#دوري_بلس pic.twitter.com/Rm8Ee4QtCS
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 14, 2018
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