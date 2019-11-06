دوخة يسقط رفقة الرائد بثلاثية في داربي القصيم  

انهزم الدولي الجزائري عز الدين دوخة، رفقة فريقه الرائد، اليوم الأربعاء، في داربي القصيم أمام نادي التعاون، لحساب الدوري السعودي.

وشارك عز الدين دوخة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذا المباراة المتأخرة عن الجولة الرابعة.

وتلقى حارس الخضر، الهدف الأول في هذه المباراة في وقت مبكر، وبالضبط في الدقيقة الـ2، من توقيع العليان، قبل أن يظيف زميله السواط، الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

وفي الدقيقة الـ89 من المباراة، أضاف نادي التعاون الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء، ليحسم بذلك هذا الداربي لصالحه بثلاثية نظيفة.