دوخة يضع النقاط على الحروف بخصوص حادثته مع المغربي أمرابط

وضع الجزائري عز الدين دوخة النقاط على الحروف، بخصوص الإشتباك الذي حدث بينه وبين المغربي نور الدين أمرابط، منذ أسابيع.

وأوضح حارس المنتخب الوطني، بأن علاقته مع نجم أسود الأطلس أخوية الى أبعد الحدود.

وصرّح قائلا لوسائل الإعلام السعودية :”أنا وأمرابط وحمد الله، من بلدين مُتجاورين، ونحن إخوة، ولا مشاكل بيننا”.

وواصل :”ما قمت به أمام النصر، كان بسبب العصبية، وشعوري بالإهانة من طرف حكم المُباراة الذي لم يُنصفني”.

وختم :”أنا هنا من أجل تقديم أحسن صورة عن بلدي وعائلتي، وأخلاقي لا تسمح لي بالإساءة لأيٍ كان”.