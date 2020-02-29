دوخة يعتذر من جماهير الرائد

قدم الدولي الجزائري عز الدين دوخة، حارس نادي الرائد السعودي، اعتذاراته لجماهير الفريق، بعد خسارتهم بثلاثية أمام نادي الفيحاء.

وقال عز الدين دوخة، في تصريحات تلفزيونية: “نعتذر لجماهيرنا على هذه الهزيمة، لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا في النتيجة”.

وأضاف: “فريقنا لم يظهر بمستوى مبارياته الأخيرة، وحدث انخفاض في المستوى في الشوط الثاني من المباراة”.

وتابع: “أهداف الفيحاء الثلاثة جاءت بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، ولعدم وجود رقابة، وجميعنا نتحمل المسؤولية”.

وختم عز الدين دوخة: “علينا نسيان هذه الخسارة، والتركيز على التعويض في مبارياتنا المقبلة”.