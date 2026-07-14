دوخة يعود إلى “العميد”

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا عن التحاق الحارس الدولي السابق، عز الدين دوخة، بالطاقم الفني للفريق.

وكشفت إدارة “العميد” أن دوخة، سيكون مدربا للحراس، ضمن الطاقم الفني الذي يقوده خالد بن يحيى.

مشيرة إلى أن دوخة. الذي سيخلف مدرب الحراس السابق، فؤاد شريط، وقع على عقد مع النادي يمتد إلى صيف 2028.

تجدر الإشارة إلى أن حامي عرين “الخضر” السابق، سبق له وأن تقمص ألوان ألوان المولودية موسم 2008-2009، ليعود اليوم إلى “العميد” من بوابة الطاقم الفني.

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