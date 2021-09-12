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الرياضة

دوخة يعود رسميا لحراسة عرين الشبيبة

بقلم يونس رزيق
دوخة يعود رسميا لحراسة عرين الشبيبة
دوخة
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أعلن الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة عن عودته لحراسة عرين شبيبة القبائل بعد تجربة دامت 4 سنوات في الدوري السعودي أين حمل ألوان كل من ناديي أحد والرائد.

ونشر الحارس السابق لنادي الرائد السعودي منشورات على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام تؤكد عودته إلى فريق الشبيبة.

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