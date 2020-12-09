دوخة يعود للمنافسة رفقة الرائد ويسقط أمام الهلال

سجل الدولي الجزائري عز الدين دوخة عودته لأجواء المنافسة الرسمية رفقة ناديه الرائد، خلال المواجهة التي جمعتهم بفريق الهلال السعودي.

وشارك دوخة، أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه الرائد، أين بصم على مردود جيد طيلة هذه المباراة، رغم انهزامهم بنتيجة (1-0).

وتمكن الحارس الدولي الجزائري، من انقاذ فريقه من خسارة كبيرة، بعد تدخلاته الموفقة، أين أحبط العديد من هجمات نادي الهلال.

يذكر أن عودة عز الدين دوخة، جاءت بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا، الذي تعرض له، بعد عوته من الشماركة في آخر مبارا للمنتخب الوطني أمام زيمبابوي.