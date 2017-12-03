كشفت إدراة نادي أحد السعودي، عن مغادرة الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، للمستشفى، وأنه بات جاهزا للعودة لتشكيلة الفريق.

وأوضحت إدارة النادي السعودي أن الحارس دوخة، غادر المستشفى بعد التأكد من تعافيه من الوعكة الصحية التي كان يعاني منها

ونشر نادي أحد، صورة لعز الدين دوخة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتير”، يظهره فيها

عز الدين دوخة، بحالة أفضل.

كما أكد مسؤولو النادي السعودي، من خلال التعليق المرفق بالصورة، أن الحارس السابق للمنتخب الجزائري سيعود لتدريبات فريقه هذا الثلاثاء.