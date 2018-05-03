دوخة يقود “أُحد” لضمان البقاء في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة أُحد اليوم

قاد الحارس الجزائري عز الدين دوخة فريقه “أُحد” للبقاء رسميا في الدوري السعودي للمحترفين أمسية اليوم الخميس.

بعد تحقيق الفوز في لقاء “الإياب” من ملحق الصعود والهبوط ضد المضيف “الطائي” بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

وإستفاد نادي المدينة المنورة من فوزه ذهابا بخماسية كاملة دون رد ليحقق الهدف الموسمي للفريق الأصفر.

وشارك الثنائي الجزائري عز الدين دوخة ونصر الدين خوالد في التشكيلة الأساسية فيما غادر الأول في الدقيقة ال79.

هذا فيما غاب الجزائري الثالث في تشكيلة “أُحد” محمد بولعويدات عن موقعة اليوم لإختيارات فنية.