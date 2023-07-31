دوخة يكشف أسباب خسارة السياربي ضد الوحدة الإماراتي

أوضح حارس شباب بلوزداد، عزدين دوخة، أسباب خسارة فريقه ضد الوحدة الإماراتي، برسم الجولة الثانية للمجموعة الرابة للبطولة العربية للأندية.

وصرح دوخة لقناة SSC السعودية عقب المواجهة:”ليس من باب التحجج، ولكن سبب ظهورنا بهذا المستوى يعود للحالة البدنية للفريق ككل، خاصة أن البطولة إنتهت منذ فترة ولم ننال الراحة اللازمة”.

وأضاف دوخة:”العديد من العناصر غادرت صفوف الفريق أبرزهم المدافع بوشار وهذا ما أثر سلبا على مستوى الفريق في مواجهة الوحدة”.