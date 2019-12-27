دوخة يكشف عن مستقبله مع الرائد

الرياضة
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دوخة يكشف عن مستقبله مع الرائد
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري عز الدين دوخة، عن مستقبله مع ناديه الرائد السعودي، قبل أيام قليلة عن انطلاق الميركاتو الشتوي.

وصرح عز الدين دوخة، للصحافة السعودية: “تحدثت معي مسؤولي الرائد قبل حوالي شهر، بخصوص مستقبلي مع الفريق، وامكانية تجديد عقدي”.

وأوضح الحارس الجزائري: “أنصار الرائد يدعمونني دائما كذلك إدارة الفريق، لذا أمنح الأولوية لفريقي الرائد”.

وأضاف: “أكيد أريد الإستمرار مع فريق الرائد، ولا مشكل لدي في مدة العقد الذي ستقترحه الإدارة علي، أنا مستعد حتى للبقاء ثلاثة أو أربعة سنوات أخرى هنا”.


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