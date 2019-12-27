دوخة يكشف عن وجهته المستقبلية !

كشف عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد عن وجهته المستقبلية خاصة في ظل العروض التي تتهاطل على الحراس الجزائري.

وقال “دوخة” في تصريحاته: “الأولوية تبقى دائما لنادي الرائد فالجماهير دائما ما تدعمني وتساندني والإدارة كذلك”.

وأضاف: “إدارة النادي تحدثت معي منذ أشهر حول إمكانية تجديد عقدي مع الفريق وليست لدي أي مشكلة في البقاء لمدة 4 مواسم مع النادي”.

وتابع: “رغبتي هي الاستمرار في الفريق وعدم المغادرة”.

يذكر أن “دوخة” مطلوب في عدد من الأندية الخليجية لكنه يفضل في الوقت الحالي تجديد عقده مع فريقه “الرائد”.