دوخة يكشف عن وجهته المستقبلية !

كشف عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد عن وجهته المستقبلية خاصة في ظل العروض التي تتهاطل على الحراس الجزائري.
وقال “دوخة” في تصريحاته: “الأولوية تبقى دائما لنادي الرائد فالجماهير دائما ما تدعمني وتساندني والإدارة كذلك”.
وأضاف: “إدارة النادي تحدثت معي منذ أشهر حول إمكانية تجديد عقدي مع الفريق وليست لدي أي مشكلة في البقاء لمدة 4 مواسم مع النادي”.
وتابع: “رغبتي هي الاستمرار في الفريق وعدم المغادرة”.
يذكر أن “دوخة” مطلوب في عدد من الأندية الخليجية لكنه يفضل في الوقت الحالي تجديد عقده مع فريقه “الرائد”.
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