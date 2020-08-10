دوخة ينال الإعتراف من الرائد أمام الوحدة

الرياضة
  • -
  • 0
دوخة ينال الإعتراف من الرائد أمام الوحدة
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري عز الدين دوخة، كأفضل لاعب في تشكيلة ناديه الرائد السعودي، عقب المواجهة التي جمعتهم بنادي الوحدة.

وشارك عز الدين دوخة، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذه الواجهة، أمام الوحدة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونال حارس الخضر، جائزة أفضل لاعب في تشكيلة ناديه الرائد، بعدما أنقذ فريقه من الهزيمة، وتحصله عل علامة 8.8، نظير آدائه في هذه المباراة.

يذكر أن عز الدين دوخة، عاد رفقة ناديه الرائد، بنقطة ثمينة، بعد تعادلهم (0-0)، مع مضيفهم نادي الوحدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867901

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com