دوخة ينال الإعتراف من الرائد أمام الوحدة

أختير الدولي الجزائري عز الدين دوخة، كأفضل لاعب في تشكيلة ناديه الرائد السعودي، عقب المواجهة التي جمعتهم بنادي الوحدة.

وشارك عز الدين دوخة، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذه الواجهة، أمام الوحدة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونال حارس الخضر، جائزة أفضل لاعب في تشكيلة ناديه الرائد، بعدما أنقذ فريقه من الهزيمة، وتحصله عل علامة 8.8، نظير آدائه في هذه المباراة.

يذكر أن عز الدين دوخة، عاد رفقة ناديه الرائد، بنقطة ثمينة، بعد تعادلهم (0-0)، مع مضيفهم نادي الوحدة.