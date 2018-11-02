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دوخة ينال الإعتراف من جديد ويعد بالمزيد

الرياضة
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دوخة ينال الإعتراف من جديد ويعد بالمزيد
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، حارس نادي الرائد السعودي، كرجل للمباراة التي جمعتهم أمس الخميس، بنادي الإتحاد.

وتمكن عز الدين دوخة، رفقة فريقه الرائد السعودي، من العودة بالفوز من ملعب نادي الإتحاد، بالتفوق عليه بنتيجة 2-1.

وأختير عز الدين دوخة، رجلا لهذه المباراة، من طرف برنامج “صدى الملاعب”، نظير المردود الكبري الذي قدمه حارس الخضر.

و نشر عز الدين دوخة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عبر من خلالها عن شكره لأعضاء الفريق على  ومساندتهم له، وضرب لهم موعدا في داربي القصيم.

من جهة أخرى ساهم الجزائري لآخر، هشام بلقروي، في الفوز الذي حققه الرائد، بتسجيله للهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة الـ45.


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