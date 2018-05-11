دوخة ينضم رسميا للرائد السعودي

وقع الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، عقده الجديد مع نادي الرائد السعودي، والذي يربطه بالفريق لمدة موسمين.

وأعلن نادي الرائد السعودي، تعاقده رسميا مع عز الدين دوخة، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”، أين كتب في بيان له.

“أنهى رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، إجراءات التوقيع الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، لاعب نادي أحد السابق لمدة موسمين”.

وأضاف: “قدم رئيس الرائد شكره وتقديره لرئيس نادي أحد، سعود الحربي، ووكيل أعمال اللاعب، مجيد بوعامر، متمنيا للاعب التوفيق والنجاح”.

يذكر أن فريق الرائد السعودي، قد ضمن الأسبوع الماضي بقائه في الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على فريق الكوكب.