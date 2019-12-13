دوخة ينضم لقائمة لاعبي الخضر المصابين

تعرض الدولي الجزائري عز الدين دوخة، أمس الخميس، لإصابة، خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه الرائد، بنادي الشباب.

وشارك عز الدين دوخة، أساسيا كعادته في تشكيلة ناديه الرائد، أين ساهم في عودة فريقه بفوز عريض على نادي الشباب، بنتيجة 4-3.

وصرح دوخة، بعد هذا الفوز: “قدمنا مباراة كبيرة ضد الشباب، ونستحق الفوز بعد تسجيلنا لرباعية، نأمل الإستمرار على نفس النهج”.

وأوضح الحارس الدولي الجزائري بخصوص الإصابة التي تعرض لها: “تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية، وسأخضع لفحص الأشعة، لتحديد مدى خطورتها”.

وبهذا انضم عز الدين دوخة، لقائمة لاعبي الخضر المصابين، على غرار كل من يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، ويوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة.