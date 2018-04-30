دوخة ينفي اتفاقه مع نادي الرائد    

نفى الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، كل الشائعات التي أكدت مغادرته ناديه أُحد السعودي، واتفاقه مع نادي الرائد.

ورد عز الدين دوخة، على هذه الشائعات، من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين كتب حارس نادي أُحد.

“تنهي التدريب تجد نفسك وقعت في نادي..!! بلساني أكذب كل شيء يقال، خبر لا أساس له من الصحة، ومن فضلكم احترمو نادي أُحد وجماهيره”.

وأضاف: “هذا الفريق كبير، لا تنسوا أنه ثالث أقدم نادي في المملكة، ولازالت أمامنا مباراة فاصلة، أنا حاليا مركز على ضمان البقاء وفقط”.

وأرفق عز الدين دوخة تغريدته، بصورة للتعليقات التي روّجت إشاعة مغادرته نادي أُحد، وانضمامه لنادي الرائد السعودي”.