دوخة ينفي اتفاقه مع نادي الرائد    

نفى الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، كل الشائعات التي أكدت مغادرته ناديه أُحد السعودي، واتفاقه مع نادي الرائد.
ورد عز الدين دوخة، على هذه الشائعات، من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين كتب حارس نادي أُحد.
“تنهي التدريب تجد نفسك وقعت في نادي..!! بلساني أكذب كل شيء يقال، خبر لا أساس له من الصحة، ومن فضلكم احترمو نادي أُحد وجماهيره”.
وأضاف: “هذا الفريق كبير، لا تنسوا أنه ثالث أقدم نادي في المملكة، ولازالت أمامنا مباراة فاصلة، أنا حاليا مركز على ضمان البقاء وفقط”.
وأرفق عز الدين دوخة تغريدته، بصورة للتعليقات التي روّجت إشاعة مغادرته نادي أُحد، وانضمامه لنادي الرائد السعودي”.
تخلص التمرين تجد نفسك وقعت في نادي …!!! بلساني أكذب كل شي يقال خبر لا أساس له من الصحة و من فضلكم إحترمو نادي أحد 💛و جماهيرها حتى هذا الفريق كبير لا تنسو إنّو اقدم ثالث نادي في المملكة و لسا عندنا مباراة فاصلة انا حاليا مركز على البقاء و فقط . pic.twitter.com/0MbstKoFDr
— عزالدين دوخة (@Azzedine_Doukha) April 29, 2018
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