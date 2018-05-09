دوخة يواجه رونالدينيو ودالبيرو وباتيستوتا

سيواجه الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، نجوم عالميين، خلال مشاركته في مباراة إعتزالية لنجم المنتخب السعودي، فهد الهريفي.

ونشر دوخة، تغردة عبلا حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “اليوم مباراة إعتزال نجم النصر، الكابتن فهد الهريفي، بحضور نجوم العالم”.

وأضاف: “أتقدم بالشكر الخالص لرئيس الهيئة، تركي آل شيخ، ونادي النصر، على الدعوة، وشرف كبير أن أتواجد بينكم”.

وتابع: “شرف لي تمثيل وطني الجزائر، ونادي أحد، في حفل اعتزال أخي فهد، المشكور على كل ما قدمه للكرة السعودية”.

وأرفق عز الدين دوخة تغريدته هذه، بصورة تضم نجوم العالم المشاركين في هذه المباراة، على غرار رونالدينيو، دالبيرو، باتيستوتا، وديكو.