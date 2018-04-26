دودان: “هدفنا تحقيق مرتبة مشرّفة والتتويج بكأس الجمهورية”

أكد مناجير شبيبة القبائل كريم دودان، أن السّر في عودة الشبيبة إلى السكة الصحيحة راجع إلى تكاتف جهود كل القائمين على الفريق.

وأكد كريم دودان على ضرورة إنهاء البطولة في مرتبة مشرفة مع الدفاع على حظوظ أسود جرجرة في التتويج بالكأس أمام إتحاد بلعباس.

وقال : ” لا يوجد اي سر في عودة الشبيبة، كل ما في الأمر هو العمل الجاد الذي جلبه المدرب يوسف بوزيدي، بالإضافة إلى إدارة الفريق التي تقوم بعمل جبّار”.

” إنشاء الله نحقق مرتبة مشرّفة مع نهاية البطولة، والتتويج بكأس الجمهورية أمام إتحاد بلعباس” .