دودان يتعرض لتهديدات من لاعب سابق لشبيبة القبائل

يتعرض المناجر العام لشبيبة القبائل، كريم دودان، لتهديدات وظغوط من طرف أحد اللاعبين السابقين للفريق، الذين تم تسريحهم في الميركاتو الجاري.

ونشر كريم دودان، رسالة عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، أين كشف وندد بالتهديدات التي يتلقاها مؤخرا، من طرف هذا اللاعب الذي تفادى دودان، كشف اسمه.

وقال دودان من خلال رسالته: “أصبح أمر لا يطاق التهديدات التي أتلقاها مؤخرا، من طرف أحد اللاعبين السابقين للفريق، اللذين تم تسريحهم”.

وتابع: “لا يمكنني السكوت على هذا الأمر، ومن واجبي إعلام الجماهير بما يحدث، وفضح هذا الفعل الذي لا يشرف أي لاعب محترف”.

وختم دودان: “يبدو أن الشخص المعني لا يدرك خطورة ما يقوم به، وما يترتب عن ذلك أمام القانون، وعليه تحمل مسؤولية أفعاله”.