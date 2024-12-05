دود خطير في المندرين..النهار تكشف الحقيقة والأسباب!

انتشرت في الآونة الأخيرة، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لانتشار “الدود” في فاكهة اليوسفي “المندرين”. التي تعرف وفرة رهيبة في هذا الموسم.

وانقسمت الآراء حول صحة هذه الفيديوهات وأسباب تواجد الدود في اليوسفي “المندرين”. ليأتي الرد والتفصيل من المهندس الفلاحي اسامة لكحل الذي صرح للنهار، أن هذه الحشرة متواجدة منذ القديم وهي منتشرة ويمكن القضاء عليها بشكل عادي”.

وفي تفاصيل الظاهرة، أوضح لكحل، أن “الديدان مصدرها حشرة الذبابة التي تضع بيضها ليصبح يرقة”. “والتي تخرج تبدأ بالتأثير على لب الثمار وتسرع من نموها وتعفنها وتسقط في الأرض”. تابعا “وإذا تم وضعها في الصندوق يصبح مشكل كبير، لأنها ستعد الثمار الموجودة أمامها”. مردفا “هناك ثمار تحتوي على بقع بنية والفلاح لا ينتبه لها”.

ومن جانبه، أكد احد الفلاحين في ميكروفون النهار، على عدم وجود أي شيء من هذا القبيل”. مشيرا إلى أن الفيديوهات مراد منها رفع الأسعار واحتكار السوق لأن المنتوج متوفر وهذا لا يخدم بعض الأطراف”.

كما قال فلاح آخر إن الزبائن باتون من كل جهة، ويشترون “المندرين”، بشكل طبيعي دون أي شكاوى على وجود ديدان في المنتوج”.

ومن جهتهم، أجمع التجار والزبائن أنهم لم يجدوا شيئا في “المندرين”. قائلين أن أطراف تريد نشر الإشاعات والأكاذيب لتخويف المواطن حتى لا يشتري هذه الفاكهة التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطن، خلال هذا الموسم.