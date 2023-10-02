دورات تكوينية بالخارج للقضاة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

أطلقت وزارة العدل دورات تكوينية مهمة لفائدة القضاة والإطارات في مجال مكافحة الإرهاب.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن المشاركة في هذه الدورات تندرج في اطار مشـروع تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.

وكشف البيان عن دورة جهوية حول “المحاكمة الصورية الثالثة في مجال مكافحة الإرهاب”. تقام في بالعاصمة المجرية ببودابست، يشارك فيها قاضيين اثنين.

يهدف هذا التكوين إلى تعزيز ومشاركة المعارف والتعاون بين القضاة و مع مصالح إنفاذ القانون والتعرف على أدوات مكافحة الإرهاب.

كما سيشارك 5 قضاة في ورشة عمل وطنية حول “تعزيز القدرات لتحديد ومعالجة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC. اتفاقيات تعاون مهمة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وفي اطار الاتفاقيات المبرمة مع الامم المتحدة الامريكية سيحل فوجي عمل المعنيين بالاتجار بالأشخاص. وتهريب المهاجرين بفيينا النمسا للتطرق الى مختلف المحاور والأولويات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأطفال، والتصدي للفساد في سياق الإتجار بالأشخاص.

وفي ذات السياق، سيشارك قاض واحد في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي في دورة تحسيسية حول “الولوج العابر للحدود إلى الأدلة الإلكترونية” بمدينة لاهاي.

ويشارك 25 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “تقنيات التحرير الإداري”، بالاضافة الى 100 موظفا من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية لمتابعة محاضرة عن بعد حول “تنظيم الشباك الموحد” يوم الأربعاء المقبل.