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قناة النهار

دورات تكوينية بشعار “كن.. في أسبوع”.. أسعار خيالية لبيع شهادات تخلو من المصداقية

بقلم النهار أونلاين
دورات تكوينية بشعار “كن.. في أسبوع”.. أسعار خيالية لبيع شهادات تخلو من المصداقية
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