قناة النهار دورات تكوينية بشعار “كن.. في أسبوع”.. أسعار خيالية لبيع شهادات تخلو من المصداقية بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2022 - 23:09 شارك غرِّد أرسل 67 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uthro اقرأ أيضا زين عامر: يقصف المغرب ويرد بقوة على لقجع .. حنا ما نبوسوش اليد قناة النهار 30 جانفي معاناة سكان بلدية عين الصفراء بسبب تشققات في عمارتهم تشكل خطرا على حياتهم قناة النهار 25 جانفي مع ارتفاع اصابات كورونا نصائح الطبيبة بوراس للمرأة الحامل قناة النهار 01 فيفري النوم داخل السيارة مع وضع المكيف للتدفئة والتبريد..خطـ.ر وموت بطـ.يء قناة النهار 30 جانفي مناصرون توانسة يبدون حبهم وتشجيعهم المنتخب الوطني بعيدا عن الفتنة قناة النهار 19 جانفي والد الشهيد مرباح الدين..وليدي كان في الحدود النيجيرية وكان إنسان طيب قناة النهار 29 جانفي تيسمسيلت.. ركود تجاري بمختلف الأنشطة التجارية قناة النهار 22 جانفي المسيلة : الطريق الوطني رقم46..طريق المـ.ـوت ومطالب بمشروع إزدواجية الطريق قناة النهار 27 جانفي عائلة مفتاح تناشد السلطات لترميم منزلهم المحترق قناة النهار 02 فيفري سطيف: والد الضحـايا .." كنت نلعب مع وليدي خرجت ووليت لقيت الدّار تحرقت !!" قناة النهار 02 فيفري