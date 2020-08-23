دورات تكوينية خاصة للاساتذة والمفتشين مع الدخول المدرسي

سيستفيد الأساتذة في الاطوار التعليمية الثلاث من فترات تكوين مع الدخول المدرسي المقبل وهذا تداركا للأيام التكوينية التي تم تضييعها السنة الدراسية الماضية بسبب وباء كورونا .

وسيشمل التكوين في أيامه الأولى طريقة استقبال التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث بشكل جيد والتحدث اليهم وتنظيم عملية الاستقبال.

كما يلتزم الأساتذة بضرورة اطلاع الاولياء على كل النتائج التي تحصل عليهم ابناؤهم مع منحهم استفسار واضح حول سبب اخفاقهم او تراجعهم في النتائج .

كما يشمل التكوين تحسين ظروف العمل من خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة المدرسية وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية.

وتتضمن الأيام التكوينية أيضا تحسين الأداءات البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين بالإضافة إلى مناقشة إنتاج كتب مدرسية تتكيف وإصلاح البرامج ومراقبة المؤسسات المدرسية الخاصة.