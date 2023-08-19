دورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي

من المنتظر أن يخضع أساتذة التعليم الإبتدائي في مختلف المواد، لدورات تكوينية لمدة أسبوعين تحضيرا للدخول المدرسي 2023/2024.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين”، فإن الأيام التكوينية تنظم على مستوى مديريات التربية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، حول المواقيت وتنظيم التعلمات الجديدة.

كما ينظم يوم تكويني لفائدة مفتشي التعليم الإبتدائي تخصص إدارة وبيداغوجيا لشرح كيفيات وضع مواقيت التعليم الإبتدائي الجديدة حيز التطبيق.

إضافة إلى تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الإبتدائية للغة الإنجليزية حول برنامج اللغة الإنجليزية. ودورة لأساتذة المدرسة الإبتدائية للتربية البدنية والرياضة حول برامج التربية البدنية والرياضية.

كما تشمل الدورات التكوينية أساتذة التعليم الثانوي للمواد الفنية لشعبة الفنون حول منهاج المواد الفنية لمستوى السنة الثالثة ثانوي.