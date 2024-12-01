دورات تكوينية للقضاة والموظفين بداية من اليوم

سيستفيد القضاة والموظفين بالمدرسة العليا للقضاء من دورات تكوينية بداية من اليوم الأحد 01 إلى 05 ديسمبر 2024.

وفيما يخص دورات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء، سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “المنازعات التجارية”. من 01 إلى 05 ديسمبر 2024 بالمدرسة العليا للقضاء. كما سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية”. حيث تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة تطور الإجتهاد القضائي.

وفي إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية ستشارك 03 قاضيات من النيابة. في دورة تكوينية جهوية حول “الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية لفائدة قاضيات النيابة والمحققات”. من 2 إلى 5 ديسمبر 2024، بتونس. كما تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركات للتصدي بفعالية أكبر للتهديد الذي تشكله نشاطات الجريمة السيبرانية في منطقة الجوار الجنوبي. والإطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بالتحقيقات في الجريمة السيبرانية. وأدوات وإجراءات التعاون في إطار اتفاقية بودابست.

وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2. الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL . سيشارك 04 قضاة في تكوين جهوي حول موضوع “المحاكمة الصورية الأولى في مجال مكافحة الإرهاب”. من 02 إلى 06 ديسمبر 2024، بلشبونة، البرتغال.

يهدف هذا التكوين إلى تحسين وتبادل المعارف والتعاون بين القضاة “قضاة، نواب عامون/وكلاء الجمهورية” وبين القضاة ومصالح إنفاذ القانون حول: أدوات مكافحة الإرهاب، الإطار القانوني والهيكل المؤسساتي لمتابعة ومحاكمة قضايا الإرهاب. وكذا إنشاء شبكات مهنية دائمة.

وفي إطار التعاون مع مجلس “أوروبا-برنامج جنوب” المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون الديمقراطية عن طريق المعايير المشتركة في جنوب المتوسط. سيشارك قاضيين في الإجتماع العام 43 للجنة الأوروبية لكفاءة العدالة”، يومي 03 و04 ديسمبر 2024، بستراسبورغ، فرنسا في إطار البرنامج المشترك بين اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة CEPEJ والبرنامج الأوروبي - جنوب 5- المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب المتوسط.

تكوين الموظفين في عدة مواضيع

بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط سيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول موضوع “التسيير المالي لمصلحة المالية والوسائل العامة والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 01 إلى 05 ديسمبر 2024. كما تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة. للتحكم في آليات التسيير المالي للجهات القضائية. بالإضافة كذلك إلى التحكم في التطبيقة القضائية المتصلة بمهامهم.

كما سيتم بالتنسيق مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار مشاركة 20 موظفا (إطارات ومهندسين في الإعلام الآلي) في دورتين تكوينيتين بمعدل 10 موظفين في كل دورة في مجال البرمجة والأنظمة المعلوماتية حول موضوع “تحليل البيانات Data Analytics” للفترة من 21 نوفمبر إلى 19 ديسمبر2024.

كما سيشارك 20 موظفا (إطارات ومهندسين في الإعلام الآلي) في دورتين تكوينيتين بمعدل 10 موظفين في كل دورة في مجال البرمجة والأنظمة المعلوماتية. حول موضوع “أمن أنظمة المعلومات SSI” للفترة من 02 ديسمبر إلى 18 ديسمبر2024.

بالمقابل تهدف هذه الدورات التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الإطارات والمهندسين العاملين. على الأنظمة المعلوماتية بوزارة العدل.

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