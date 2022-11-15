دورات تكوينية لمشرفي المدارس الابتدائية بداية من 19 نوفمبر

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديري التربية أمرتهم من خلالها. بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مشرفي التربية الجدد المدمجين عبر الولايات والمعينين في المدارس الإبتدائية .

وأكدت الوزارة ،على ضرورة الشروع في الدورات بداية من 19 نوفمبر الجاري بحجم ساعي قدره 30 ساعة .

وينظم التكوين كل سبت بحجم ساعي قدره 30 ساعة. موزع على خمسة ساعات أو ستة ساعات لليوم حسب عدد المتكونين وفي حدود الاعتمادات المالية .

كما ينظم إستثنائيا في أيام أخرى. دون عرقلة السير الحسن لتمدرس التلاميذ وسير المؤسسة التعليمية .

كما دعت الوزارة إلى استدعاء مشرفي التربية المدمجين وفق رزنامة الدورة التكوينية. وضبط وتسليم قوائم مشرفي التربية من طرف مديريات التربية .

كما أمرت الوزارة من خلال المراسلة تحضير وتجهيز مراكز التكوين حسب عدد المتكونين في كل ولاية والاستعانة بمؤطرين من سلك التفتيش، وسلك إدارة المؤسسات وسلك مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ،اضافة إلى إعداد تقرير تقييمي عند نهاية الدورة التكوينية وتقديم نسخة إلى مديرية التكوين .