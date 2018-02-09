دورات تكوينية مجانية للطلبة المقبلين على التخرج بالبليدة

اختتمت امس الخميس، في جامعة العفرون بالبليدة فعاليات الدورة التكوينية في شطرها الأول والموجهة للطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج.

وبادر إلى تنظيمها التضامن الوطني الطلابي بالبليدة، على أن يشرع في الشطر الثاني من الدورة مع بداية الأسبوع المقبل.

وستكون لفائدة طلبة كليتي الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

حيث تم تخصيص أربعة أيام لكل من طلبة كلية العلوم الاقتصادية وكلية الحقوق والعلوم السياسية.

اين تم تكوين فيها الطلبة على كيفية إعداد مذكرات تخرجهم، مع كيفية استعمال مختلف البرامج الالكترونية وأجهزة الإعلام الآلي.

وحسب ما صرح به الأمين العام للمكتب الولائي للتضامن الوطني الطلابي “الطالب أسامة صاري”،

بأن الهدف من هذه الدورة هو تلقين الطالب على الأطر والضوابط الأساسية في إعداد مذكرة التخرج.

وشرح المنهجية والخطوات اللازمة لذلك، وتدريب الطلبة على استعمال برامج التحرير.

للإشارة، يسهرعلى تأطير هذه الدورات أساتذة جامعيون مختصون في المنهجية وفي الإعلام الآلي، بصفة مجانية لكل طالب مقبل على التخرج.