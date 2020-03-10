دورات في الإسعافات الأولية لفائدة عمال إتصالات الجزائر

قامت شركة إتصالات الجزائر بتخصيص دورات في الإسعافات الأولية لفائدة موظفيها.

وأفادت الشركة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن عمال الشركة سيستفيدون من دورات تكوينية في الاسعافات الاولية.

وأشارت اتصالات الجزائر ان الدورات تأتي على خلفية الإتفاقية التي أمضيت بين الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد أنور بن عبد الواحد والمدير العام للحماية المدنية.

وأضافت ذات الشركة أن هذه الاتفاقية سيتم بموجبها ضمان دورات تكوينية في الوقاية والامان والاسعافات الاولية لعمال اتصالات الجزائر ، والتي ستكون جد فعالة خاصة في الوسط المهني، وتسعى اتصالات الجزائر من خلال هذه الاتفاقية الى زرع ثقافة وقاية وأمان لدى عمالها.