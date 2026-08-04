دورات في الروبوتات وتطوير التدريس.. وزارة التعليم العالي تعلن عن فرص تكوين بالهند

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح للإستفادة من ثلاث دورات تكوينية تنظمها جمهورية الهند. في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC). لفائدة الباحثين والأساتذة وموظفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح بيان الوزارة، أن البرنامج يتضمن ثلاث دورات متخصصة، تتمثل الأولى في برنامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس (FDP). الذي ينظمه المعهد الهندي للتكنولوجيا بغانديناغار (IIT Gandhinagar)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 سبتمبر 2026.

أما الدورة الثانية، فتخصص لمجال الروبوتات (Robotics)، وينظمها المعهد الهندي للتكنولوجيا بكانبور (IIT Kanpur). خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

فيما تتناول الدورة الثالثة موضوع تحسين الإنتاجية من خلال تحليل بيانات الموارد البشرية. وينظمها المعهد ذاته خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 فيفري 2027.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات إلى الاطلاع على شروط الأهلية والوثائق المطلوبة وإتمام إجراءات الترشح عبر المنصة الرسمية لبرنامج ITEC. قبل انقضاء آجال التسجيل، مع التنسيق مع مؤسساتهم الجامعية.

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