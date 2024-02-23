‏دورة أوغندا الدولية لـ “البادمنتون”.. معمري ومدال يتأهلان إلى ربع النهائي

حجز الثنائي الجزائري لـ “البادمنتون” كسيلة معمري ويوسف صبري مدال، مقعدا في ربع نهائي الزوجي رجال، ضمن دورة أوغندا الدولية.

وتأهل الثنائي معمري ومدال، إلى ربع النهائي عقب فوزه صبيحة اليوم الجمعة. على نظيره الأوغندي جيمس كاتابازي وعبدالرزاق مابويا بنتيجة 21/7 21/12.

وكان الثنائي الجزائري، قد تأهل أمس إلى ثمن النهائي بعد فوزه أيضا على الثنائي الأوغندي الآخر، اونغوانغ وموليندوا بنتيجة 21/7 و21/11.